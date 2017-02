I dag går dei over til DAB

Frå i dag sluttar NRK å sende på FM i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Øyvind Vasaasen, som er beredskapssjef i NRK, seier til NRK Møre og Romsdal at det er tre gonger så mange menneske som blir berørt denne gongen i forhold til tidlegare i vinter då sendingane blei flytta over på DAB-nettet i Nordland. Difor er hjelpeteama førebudde på at det kan bli travelt.

– Desse teama kan «rykke ut» til lyttarar vi ikkje klarer å hjelpe via publikumsservice. Hjelpeteama kontrollerer også dekninga i område vi har fått tilbakemelding på. Dei oppsøkjer også radioforhandlarar, seier Vasaasen, til NRK.

FM-nettet i Sogn og Fjordane blir sløkt 21. juni i år. Dette skjer samstundes med sløkkinga i Hordaland, Rogaland og Agder-fylka.