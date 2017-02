Skal rydde opp i tidlegare avfallsmottak

No har grunneigar og Eid kommune gjort avtale om opprydding og tilbakeføring av arealet.

Her heiter det mellom anna at kommunen skal sørge for at oppførte bygningar og eventuelle installasjonar som ikkje skal nyttast av grunneigar vert fjerna.

Eid kommune har ansvar for at arealet vert rydda og klargjort etter gjeldande miljøreglement, og eventuelt gjere undersøkingar i grunnen for å sikre dette.

Også etter tilbakeføring skal kommunen ha det fulle økonomiske ansvaret for nødvendig undersøking og opprydding som skuldast tidlegare bruk av området som avfallsplass.