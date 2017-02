Biblioteket ønskjer seg lesevener

Vågsøy folkebibliotek ønskjer å organisere fleire leseombod som kan lese høgt for nye nordmenn, eldre, svaksynte, menneske med utviklingshemming eller demens eller andre som treng å høyre ei vennleg røyst i kvardagen.

– Vi ønskjer å vere meir aktive og oppsøkjande i vårt tilbod, og nå ut til grupper som ikkje sjølv kjem seg på biblioteket, forklarar Sortland.

Per no er ikkje dette eit tilbod i organiserte former i Vågsøy. Men det håper ho å kunne endre. Får dei til ordninga med leseven, trur Sortland det kan bety mykje for dei som tek imot tilbodet.

– Eg trur dette kan bli eit fast haldepunkt, noko ein ser fram til. Det er mange som saknar bøker på sine eldre dagar. Eg trur også at dei som vil vere leseven/leseombod kan ha stor glede av å vere til nytte og hjelpe, seier ho.

Dersom ein ønskjer å bli leseven/leseombod, kan ein melde si interesse til biblioteket eller frivilligsentralen.