Førarkortet rauk i fartskontroll

Onsdag kveld hadde Utrykkingspolitiet fartskontroll på Rv 15.

I Naustdal i Eid kom ein bil susande i 116 kilometer i timen i 80-sona. Bilen vart stansa, og føraren måtte levere frå seg førarkortet, og kan vente seg ein reaksjon frå politiet.

I tillegg vart fem andre bilførarar stansa og må betale bøter for å ha køyrd for fort. Høgste fart her var 94 kilometer i timen.

Tidlegare på kveld hadde Statens vegvesen ein kontroll på Rv 15 på Lefdal.

Ein bosnisk førar blir meld for brot på køyre og kviletid. Føraren vedtok eit førelegg på 6.000 kroner.