Fekk nei til å sette ned farten

Statens vegvesen vil heller etablere to fartshumpar i området.

Jonvald Naustdal har søkt om at farta vert redusert til 40 km/t. Han har vist til at det er tre vegkryss i området som fører til bustadfelt, at området er oversiktleg og at mjuke trafikantar må krysse vegbana for å nytte gang- og sykkelvegen.

Fartsmålingar er gjennomført på to punkt, som viser at gjennomsnittsfarta ligg over fartsgrensa. Vegvesenet konstaterer at området er noko oversiktleg, då det er kort sikt i nokre av avkøyringane og vegen er forma som ein sving gjennom heile området. Men fylkesvegen ligg relativt godt skjerma frå busetnaden.

Nettopp busetnaden og aktivitet langs vegen stettar ikkje vegen gjennom Langeneset kriteria til 40 km/t.

Fordi fartsmålingane viser at dei køyrande held ei fart på 55 og 62 km/t eller høgare, kjem vegvesenet med forslag om å etablere to fartshumpar i området, med ein avstand på opp mot 150 meter.