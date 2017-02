Klart ja fra Flora - Hva sier Vågsøy?

– Dette handler ikke om å redde Vågsøy fra Selje og Eid eller om å svikte Bremanger. Det handler om at vi som politikere i Flora og på kysten av Sogn og Fjordane faktisk har et ansvar for å mene noe om hva som vil være det beste for utviklingen her.

– Det kan ikke være slik at Bremanger skal kunne nekte politikerne i Flora og Vågsøy det vi ønsker å oppnå gjennom en kommunesammenslåing, sa Frank Willy Djuvik (Frp), som i tirsdagens bystyremøte i Flora var blant av dem som var klarest på at Flora og Vågsøy burde innlede forhandlinger uavhengig av Bremangers svar.

Florøværingen var som fylkestingrepresentant for Sogn og Fjordane nylig med på å si ja til en sammenslåing med Hordaland. Han mener at plasseringene av funksjonene i den nye regionen på Vestlandet illustrerer behovet for en større kommune på kysten av Sogn og Fjordane.

– Kysten burde i aller høyeste grad vært en del av forhandlingene da man fordelte funksjonene, men der har vi ikke vært sterke nok. Om vi som politikere har lyst å gjøre noe annet enn å klage hver gang noe forsvinner eller ikke kommer hit, så må vi ta skjeen i en annen hånd og påvirke den utviklingen. Og det klarer vi ikke alene.

Ordfører Ola Teigen (Ap) og Jacob Nødseth (Samlingslista) var i tillegg til Djuvik de to som talte varmest for forhandlinger med Vågsøy da 29 av 31 bystyrerepresentanter i Flora sa ja til akkurat det.

– Jeg mener en kystkommune med 18.000 innbyggere er bedre enn to kystkommuner på 12.000 og 6.000 som sliter med det vi alle sliter med på kysten, nemlig å ta den posisjonen som vi gjerne skulle tatt og som alle krever vi skal ta. Det er kommunestyrenes ansvar å ta den posisjonen, mener Teigen, som i sitt innlegg pekte på at kystkommunene i fylket ikke får «sin del av kaka» i dagens kommunestruktur.

– Flora og Vågsøy er de to viktigste næringskommunene i Sogn og Fjordane, men Innovasjon Norge ligger i Leikanger med noen stillinger i Førde. Næringsavdelingen i fylket ligger heller ikke her (...) og den som er sjef for fiskerifaget i fylkeskommunen sitter på Leikanger, sa ordføreren.

Bystyret var enstemmige i at de ønsker Bremanger med i forhandlingene, men som Fjordenes Tidende skrev sist uke tyder det meste på at Bremanger takker nei til invitasjonen også denne gang.

– Om vi skal vente på Bremanger er jeg usikker på om vi kommer noen vei i det hele tatt, sa Jacob Nødseth, som mener Bremanger er «det man i statsvitenskapen kaller en balkanisert kommune.»

– De ulike delene av kommunen er uenige i samfunnsutviklingen. Hva om en situasjon oppstår der Bremanger sier nei, men Ytre Bremanger ønsker å ta del i forhandlingene? Hva om de sier at «vi ønsker forlate Balkan og gå inn i fremtiden?». Skal forhandlingsutvalget da ha anledning til å involverte for eksempel grendelaget på Frøya, spurte Nødseth uten å få et klart svar fra bystyret på det spørsmålet.

Floras forrige ordfører, Bengt Solheim-Olsen (H), er ikke motstander av en sammenslåing med Vågsøy, men delte ikke den voldsomme optimismen til Vågsøy-Flora.

– Jeg ser ikke helt at Flora og Vågsøy alene blir den store maktfaktoren på Vestlandet, sa Solheim-Olsen, som helst ønsket seg en kommune som strekker seg fra Vågsøy i nord til Hyllestad i sør.

– Jeg er enig i at det beste hadde vært om bortimot hele kysten av Sogn og Fjordane hadde vært en kommune, men vi er nødt å begynne et sted, svarte Frank Willy Djuvik.

** Vågsøy kommunestyre behandler saken torsdag. Følg kommunestyret direkte fra cirka 14.30 her.

Floras vedtak

Fra rådmann Terje Heggheims innstilling

1. Flora kommune ønsker å slå seg sammen med Bremanger og Vågsøy. (enstemmig)

2. Forhandlingsutvalget går i forhandlinger med Vågsøy om en intensjonsavtale. (29 mot 2 stemmer)

3. Vi ønsker at Bremanger kommune tar del i forhandlingene. (enstemmig)

4. Avtalen skal åpne for at Bremanger kan bli med senere. (enstemmig)

5. Intensjonsavtalen skal behandles innen mars 2017. (29-2)

6. Det blir satt av 500.000 kroner til arbeidet med en kystkommune.A vsetningen skal bekreftes i revidert budsjett i juni 2017. (enstemmig)

Forslag fra Jacob Nødseth (Samlingslista)

7. Forhandlingsutvalget får vide fullmakter til å ta stilling til alle eventualiteter som måtte oppstå undervegs i forhandlingene, herunder hva det skal forandles om. (28-3)

Forslag fra Ola Teigen (Ap)

8. Innbyggerne skal høres i form av folkemøter. (enstemmig)

Forslag fra Bente Nilsen (SV)

9. Innbyggerne skal høres i form av innbyggerundersøkelse. (enstemmig)