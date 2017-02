Krev innsyn i framtida til Heimevernet

Venstre-ordførarane i Norge har tatt initiativ til eit ordføraropprop med krav om openheit og innsyn om framtida til Landforsvaret i Norge.

- Det er særleg grunn til å vere uroleg for Heimevernet si framtid, seier ordførar Alfred Bjørlo (V) i Eid.

– Heimevernet er med sine over 40.000 mann ein avgjerande beredskapsressurs som er til stades over heile landet i krigs- og krisesituasjonar. Det er urovekkande at det allereie er starta ei nedbygging av Heimevernet gjennom sterk reduksjon i styrkar på land og nedlegging av Sjøheimevernet – før Stortinget har fått høve til å ta stilling til framtidig organisering av Landforsvaret.

Oppropet er i form av eit brev til Forsvarsdepartementet og er ei støtteerklæring til eit tidlegare brev som nyleg har gått frå 13 forsvarsorganisasjonar til Forsvarsministeren om same sak.

Oppropet lyder slik:

"Openheit og innsyn om framtida til land-forsvaret

Underteikna ordførarar syner til brev frå 13 forsvarsorganisasjonar dagsett 25/1-17 med krav om openheit og høve til offentleg debatt om framtidig organisering av landforsvaret i Noreg.

Då Stortinget hausten 2016 handsama Langtidsplanen for Forsvaret, trekte ikkje Stortinget konklusjonar om Landforsvaret (Hæren og Heimevernet). Landforsvaret si organisering vart utsett til hausten 2017 i påvente av "Landmaktutredningen", der Forsvarssjefen har fått i oppdrag å "..vurdere ulike konseptuelle alternativer og kapasiteter som sikrer at landmakten har den innretning som er nødvendig, og at midlene brukes slik at de gir mest mulig operativ evne."

Underteikna ordførarar vil understreke at eit sterkt landforsvar er avgjerande for beredskap og samfunnstryggleik. Ikkje minst spelar Heimevernet ei nøkkelrolle sett frå ein kommunal ståstad, med sine over 40.000 personell tilgjengeleg med utstyr, trening og lokalkunnskap over heile landet, og nær påkobling til lokalt beredskapsarbeid.

Vi ser med uro på at det allereie i 2017 er sett i gong ei nedskalering av Heimevernet, før Landmaktutredningen er ferdig utarbeidd og politisk handsama.

Vi legg difor til grunn at Regjeringa sørger for at Forsvarssjefen si Landmaktstudie vert offentleggjort så snart denne er ferdig våren 2017. Då er det mulig å få ein god offentleg debatt om Landforsvaret si framtid i god tid før Regjeringa kjem med si innstilling til Stortinget i oktober 2017."

- Oppropet vart sendt ut i går, og allereie har over 50 ordførarar slutta seg til frå alle fylke i landet unnateke Rogaland, seier Bjørlo.