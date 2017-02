Dumpet betongrester og plast i sjøen

Fylkesmiljøvernsjef Nils Erling Yndesdal sier til NRK at dette er en alvorlig sak.

– Denne typen deponering skal godkjennes av Fylkesmannen, men den slags «deponi» som er gjort i Vågsvåg vil nok uansett ikke bli godkjent.

Daglig leder Per-Kristian Steenslid i Vågsøy Ferdigbetong sier til NRK at utslippet var et engangstilfelle. Han forklarer det slik at betongen sklei ned i sjøen og vannet seg ut.

Den daglige lederen sier de skal slutte med feil håndtering av slamvann og restbetong, og at de trodde betongfyllinga var lovlig.

– Vi var egentlig ikke klar over at det var ulovlig å plastre slik vi har gjort.

Vågsøy Ferdigbetong har fått gebyr på 12.100 kroner og varsel om tvangsmulkt om det ikke blir rydda opp. I tillegg må utslippsområdet undersøkes for tungmetall, ifølge NRK.