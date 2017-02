Mener sosiale medier er positivt for Selje-Eid

– Jeg merket plutselig at det var flere fra Selje som spurte om å følge Facebook-profilen min. I tillegg pågår det mange gode og interessante debatter rundt kommunereformen som både jeg og Stein Robert (Osdal) har prøvd å være til stede i. Jeg opplever det som verdifullt, sier Bjørlo og legger til:

– Det sier litt om hvilket fellesskap som blir til. Folk fra Selje og Eid snakker og diskuterer sammen, minutt for minutt.

Vanylven-ordfører Lena Landsverk Sande merket også en større pågang på Facebook rundt kommunereformen.

– Jeg husker det ble masse rabalder på Facebook etter at jeg hadde uttalt til Fjordenes Tidende at jeg gledet meg over Selje-vedtaket som åpnet opp for at Vanylven kunne være med i sammenslåingen. Jeg kom med den kommentaren som ordfører og på bakgrunn av det vedtaket vi hadde gjort.

Flere angrer på Facebook-kommentarer Ordførerne i Selje, Bremanger og Eid forteller at de har kommet med kommentarer i sosiale medier som de har angret på.

Sande forteller at hun er veldig bevisst på hva hun legger ut i sosiale medier. Hun har til og med opprettet en egen Facebook-side der hun kun publiserer som ordfører.