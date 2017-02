Nektet å forlate katten - truet ambulansefolk med kniv

Det var en aprilnatt i fjor at kvinnen kontaktet ambulansepersonellet fordi hun hadde vondt i beina og problemer med å gå. Tre helsearbeide oppsøkte henne hjemme og ville ta henne med til sykehuset.

Dette nektet kvinnen da hun ikke ville forlate katten sin for seg selv. I dommen heter det at hun følte seg presset og holdt en kokkekniv rettet mot utedøren mens hun forlangte at ambulansepersonellet skulle forlate huset.

Kvinnen var helt rolig, men ambulansepersonellet opplevde situasjonen som skremmende og forlot huset.

I dommen heter det at "Ambulansepersonell utfører viktige samfunnsoppgaver og det er samfunnets interesse å sørge for at det gripes inn mot noen som ved truende atferd søker å påvirke personellets yrkesutøvelse".