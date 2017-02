Seier skredfaren må vurderast nærare

Målet med den nye planen er å legge til rette for bustadbygging med høg arealutnytting. NVE meiner at det ikkje er tilstrekkeleg avklart om det er fare for områdeskred av kvikkleire. Dersom fagkyndige avklårar faren for områdeskred fell grunnlaget for motsegna bort. I tilfelle områdeskred av kvikkleire ikkje kan utelukkast må konklusjonen følgjast opp med fleire vurderingar, ber NVE.

Dei meiner ein rapport utarbeidd av SGS/Geofare As frå februar i fjor er for diffus i høve til kva type skredfare ein står overfor. No spør NVE om faren for områdeskred av kvikkleire er avkrefta slik at ein her berre skal sikre seg mot lokale utglidingar. Dei meiner rapporten ikkje svarar på dette.

– NVE har difor motsegn til detaljreguleringsplanen for Golvsengane inntil fagkyndige har konkludert eintydig på dette spørsmålet, skriv NVE ved regionsjef Brigt Samdal.