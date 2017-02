I det tidlegare vedtaket frå kommunestyret heitte det blant anna at «Vanylven kommune ynskjer å arbeide for ein kystkommune med utgangspunkt frå Vågsøy til Hareid.»

Etter framlegg frå Ottar Jan Løvoll (Ap) vart dette tatt ut av tilrådinga under handsaminga av vegen vidare for Vanylven i kommunereforma. Framlegget til Løvoll fekk fem stemmer, medan Ingebrigt Berget (Sp) sitt framlegg om å halde på eksisterande vedtak frå oktober fekk to stemmer.

Formannskapet ønskjer å høyre på folkerøystinga som rår til at kommunen slår seg saman Sande, Herøy, Ulstein og Hareid.