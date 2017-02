I ettermiddag kjem regnet

I dag onsdag melder meteorologane om tilskyande vêr og etter kvart litt regn frå vest. Nedbøren kjem som snø over 800 til 1.000 meter. Vinden kan kome opp i sterk kuling ved Stad.

I indre strok er det fare for underkjølt regn.

Dette er Yr sitt tekstvarsel for Sogn og Fjordane for dei komande to dagane:

Torsdag: Sørlig liten kuling på kysten, stiv kuling ved Stad, minkende til frisk bris, torsdag kveld skiftende bris. Skyet, litt regn, snø over 600-800 m. I indre strøk lokalt fare for regn som fryser på bakken.