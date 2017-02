Forlenget fengsling for Selje Hotel-siktede

Det skriver smp.no.

Fengslingen gjelder fram til 27. februar, og de siktede har fått brev- og besøksforbud.

Mener eierne tappet hotellet for penger før brannen Politiet jobber med en teori om at eierne av Selje Hotel tappet hotellet for penger før brannen.

Brannen på Selje Hotel skjedde natt til 25. november i fjor. En uke etter brannen ble tre personer siktet og varetektsfengslet. Alle de tre personene er sentrale i driften av hotellet.

Sunnmørsposten skriver også at politiet har planlagt nye avhør av de siktede den 20. og 21. februar. Ingen av de tre personene erkjenner straffskyld.

I slutten av januar opplyste regionlensmann Tormod Hvattum overfor Fjordenes Tidende at antallet avhør i saken hadde passert 75. Politiet har flere ganger beskrevet etterforskningen som omfattende, og Hvattum har uttalt at han ser for seg at etterforskningen vil fortsette utover våren 2017.