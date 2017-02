Ny rekord i steinsprutskader

– Fiks småskadene fort. Det er gratis ved kasko- og delkasko. Om du venter til ruten sprekker kan det koste tusenlapper, sier pressekontakt i Tryg Forsikring, Arvid Steen.

Han forventer at årets snøfattige vinter også vil bidra til at 2017 blir et nytt «rekordår» innen steinsprutskader.

Forsikringsselskapet Tryg fikk inn 26.300 steinsprutskader i 2015. I fjor steg dette tallet med drøyt 800 skader. Årsakene er mange, men snøfattige veier strødd med strøsand, er en av grunnene til glasskadene.

– Vi registrerer at steinsprutskader øker jevnt og trutt med årene. Det er mange årsakene til det, men det viktige er at små sår i frontruten blir fikset fort.

– Vi i Tryg Forsikring, og hele forsikringsbransjen mener det er godt forebyggende arbeid å reparere steinsprutskader, før bilruter som ofte har innebygget datateknologi må skiftes. Derfor blir slike steinsprutskader gratis for bileiere med forsikringen i orden, sier Steen i Tryg Forsikring.