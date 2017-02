150.000 til skipstunnelen

– Realiseringa av Stad skipstunnel er svært viktig for Sogn og Fjordane og arbeidet i prosjektgruppa må halde fram med styrke. Det er udiskutabelt at skipstunnelen vil ha svært mykje å seie for tryggleik og effektiv transport forbi Stad, Noralv Distad (H), som er leiar for hovudutval for samferdsle i Sogn og Fjordane.

Fylkestinget vedtok i juni 2016 at Stad skipstunnel bør realiserast i perioden 2018-2021.

– Eg vonar at dette blir resultatet når Nasjonal transportplan er ferdighandsama av Stortinget til våren, seier Distad.