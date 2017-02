– Mobbing må bekjempes lokalt

Det skriver KS i en pressemelding.

- Arbeidet for å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle foregår lokalt, i alle kommuner og ved alle skoler. Det er den felles innsats fra hele lokalmiljøet som er avgjørende for å få resultater. KS oppfordrer derfor regjeringen til å sette inn virkemidler som støtter dette arbeidet, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Stadig flere barn forteller om mobbing Høsten 2015 startet Blå Kors Snakkommobbing.no, en chattetjeneste der barn og unge kan prate trygt og anonymt med voksne om mobbing. Siden da har pågangen vært stor, og mange har fått snakket ut om vonde opplevelser.

I mobbesaker kan et mangfold av kommunale tjenester bli berørt. Derfor er det viktig at kommunens ansvar er entydig, slik at alle kommunens ressurser om nødvendig kan tas i bruk for å bekjempe mobbing. I det nye regelverket avgrenses virkemidlene til å omfatte bare de den enkelte skole rår over.

Fylkesmannen er klage- og tilsynsorgan for alle de kommunale tjenestene og kan ut fra sin tilstedeværelse og lokalkunnskap se ulike tiltak mot mobbing i sammenheng. KS mener barn og foreldre blir bedre tatt vare på når samme instans kan iverksette tiltak på flere områder samtidig. Et særskilt klageorgan for å håndtere de nye reglene, slik enkelte har foreslått, er ikke tjenlig i alvorlige mobbesaker.