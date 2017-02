Slik blir været i vinterferien

Det melder yr.no.

– Dessverre ser ikke lavtrykkene ut til å ha ferieplaner, og om du holder til på Vestlandet eller i Trøndelag får du dem midt i fleisen i tiden som kommer, heter det i artikkelen.

Det meldes også om vanskelige kjøreforhold på høyfjellsveiene i Sør-Norge. For Vestlandet gjelder dette varselet for områder sør for Stad.

– Fra søndag morgen vil vind, snø og snøbyger samt snøfokk gi vanskelige kjøreforhold på høyfjellsveiene mellom Østlandet og Vestlandet, heter det i varselet fra Meteorologisk institutt.

I Måløy-området er det meldt om gråvær og regn både tirsdag og onsdag, med temperaturer på rundt 4 og 5 grader.

Torsdag blir det imidlertid kaldere, med minusgrader. Fredag og lørdag synker temperaturene til 2 og 4 minusgrader.

Fredag er det også meldt om muligheter for snø i Måløy-området.

Søndag kommer mildværet tilbake, og temperaturene blir på rundt 3 grader.

Harpefossen skisenter meldte lørdag om faste og fine forhold. De melder også om at heisene er åpne hver dag i vinterferien.

Sjekk detaljert værvarsel her: