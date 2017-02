Arbeidsulykke henlagt

Saken ble meldt inn til Arbeidstilsynet og Vågsøy-politiet etterforsket forholdene.

Saken er nå henlagt, ifølge lensmann Nils Bakke.

– Intet straffbart forhold bevist, sier Bakke om bakgrunnen for henleggelsen.

Det var Sætren Installasjon som meldte ulykken på Bryggen Panorama inn til Arbeidstilsynet.

Daglig leder i Sætren Installasjon, Kjell Gunnar Tennebø, har tidligere uttalt at det var mens tre ansatte holdt på å løsne et trekkrør at uhellet skjedde. To andre personer i 20-årene var også involvert i uhellet.

– De tre skulle løsne noen plater fra veggen, og en fikk da overbalanse på fasadeplatene. Han som er mest skadd fikk disse platene over seg, og jeg kan tenke meg at det var en vekt på om lag 300–500 kilo, har Tennebø tidligere uttalt.