Dette kan ha vært med på å starte brannen

– Vi har ekskludert en del mulige årsaker, og det kan sannsynligvis være noe elektrisk som førte til brannen, uten at vi klarer å peke på akkurat hva det er. Det var så totalt nedbrent på grunn av værforholdene, så jeg er sterkt i tvil om vi kommer til å komme noe nærmere årsaken enn det, sier Gulliksen om brannen fredag 6. januar.

Mistenker ikke noe kriminelt etter husbrann Fredag 6. januar tok det til å brenne i et bolighus på Oldeide i Bremanger. Huset ble totalskadd i brannen og saken etterforskes av Bremanger lensmannskontor.

Gjennom etterforskningen har politiet også fått tips fra en nabo om at et lynnedslag kan ha vært med på å forårsake branntilløpet som til slutt brente ned hele bolighuset.

– Det hadde vært et lynnedslag i området på den tiden, og ifølge naboen slo lynet ut strømmen hans. Men dette blir spekulasjoner, sier Gulliksen, som understreker at det er for tidlig å konkludere med noe.

Han viser til at politiet fortsatt venter på svar på rapporter fra åstedsgranskere og E-trygg.

Ingen personer kom til skade under brannen.