Disse kommunene blir tvangssammenslått

VG fikk tirsdag kveld bekreftet at 13 kommuner blir slått sammen mot sin vilje når Stortinget i juni skal tegne kommunekartet på nytt. I Sogn og Fjordane tvinges Leikanger og Balestrand til en sammenslåing med Sogndal. Verken Vågsøy eller Bremanger vil bli tvangssammenslått, ifølge VG.

Vågsøy fikk tidligere i år et løfte fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) om at de ikke vil bli tvunget inn i Selje-Eid så lenge de jobber med et sammenslåingsalternativ sørover. Neste uke kan de komme til enighet med Flora om en intensjonsavtale om å slå sammen kystkommunene fra 2020.

Også Aftenposten og NRK har kilder på at det er de 13 kommunene på VGs liste som blir tvangssammenslått. Det er regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet som sammen med Venstre har blitt enige om avtalen. Til sammen har disse partiene 86 av 169 stortingsrepresentanter og flertall. Kristelig Folkeparti skal ikke være med på avtalen.

Her er listen over tvangssammenslåtte kommuner (tvangskommunene er uthevet):

Sogn og Fjordane

Leikanger, Balestrand og Sogndal.



Møre og Romsdal

Haram, Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog.



Vest-Agder

Sogne, Songdalen og Kristiansand.

Lindesnes, Mandal og Marnadal.



Akershus

Fet, Skedsmo og Sørum.



Nord-Trøndelag

Bindal, Leka, Vikna og Lærøy.



Østfold

Spydeberg, Eidsberg, Askim og Høbøl.



Sør-Trøndelag

Ørland og Bjugn.(Stortinget gjør vedtak om sammenslåing med forbehold om at Fosen-kommunene kommer et forslag til en større kommune.)

Samtidig mener VG at det også er enighet om at regionreformen skal resultere i at Norge får ti nye regioner. Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) uttaler til VG at de håper å kunne presentere avtalen i dag onsdag.

Dette er listen over Norges ti nye regioner:

• De tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Grensene skal fastsettes senere, og avgjørelsen skal tas regionalt.

• Telemark og Vestfold går sammen i én region.

• Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region.

• Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.

• Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har allerede bestemt seg for å bli ett Trøndelag.

• Hedmark og Oppland blir til region Innlandet.

• Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet.

• Møre og Romsdal blir som i dag.

• Rogaland blir som i dag.