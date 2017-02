Har du fått denne regningen?

På landsbasis sendes det ut krav for rundt 3,8 millioner kjøretøy.

I år sendes det ut krav for 70.000 flere kjøretøy enn i fjor. Avgiften utgjør om lag 9 milliarder kroner i inntekter til statskassen.

Advarer mot DAB-adapter Forsikringsselskapet Tryg advarer mot løse DAB-adaptere i bil.

– For at du ikke skal betale mer enn nødvendig er det viktig å betale kravet for 2017 innen forfallsdato 20. mars, sier Jan Lie, seniorrådgiver i Skatteetaten.

Kjøretøyeiere som ikke betaler årsavgift innen forfallsdato må betale tilleggsavgift.

Årsavgift for 2017 betales som i fjor til Skatteetaten. I 2018 erstattes årsavgiften av en trafikkforsikringsavgift som innkreves av forsikringsselskapene.