Har blitt viktig for ungdommen

Det skriver organisasjonen i en pressemelding.

I dag har MOT over 66.000 elever landet over som er en del av MOTs program «Robust ungdom».

– MOT arbeider for å skape robuste ungdommer, som inkluderer alle. Vi ønsker å utvikle robuste ungdommer som er sterke i seg selv, men samtidig tror vi også at det har en dobbelteffekt, fordi robuste ungdommer enklere vil klare å inkludere og ta vare på dem rundt seg også. Slik kan vi skape et varmere og tryggere samfunn, sier MOTs stifter Atle Vårvik, som i 1997 stiftet MOT sammen med Johann Olav Koss, Rune Bratseth og Dag Otto Lauritzen.

Robuste ungdommer

Den gang starta det som et kalenderprosjekt, hvor mange kjente personligheter stilte opp for å fronte MOTs budskap om å ha mot til å leve, bry seg og si nei. Det noe originale navnet «MOT» ble valgt fordi det ligger stor styrke i det, ifølge stifteren selv.

– Jeg liker å vise til et sitat fra Aristoteles som sier at «Mot er den viktigste egenskapen et menneske kan ha fordi den er en garanti for de andre egenskapene og verdiene vi ønsker å stå for», forteller han videre.

MOTs program «Robust ungdom» har ikke endret seg mye siden 1997. Vårvik kan fortelle at dette er noe organisasjonen er veldig stolt over.

– Ungdommer i dag har kanskje andre utfordringer enn tidligere, men MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei er universelle verdier som er like aktuelle i dag som de var for tjue år siden, sier han.

Godt skolemiljø

Videre vokste organisasjonen seg større, og høsten 1997 ble MOTs program innført ved ungdomsskoler rundt om i Norge.

Selje og Vågsøy kommune ble en del av MOT i 2006 og 2005, og har siden den gang jobbet for å skape et godt skolemiljø hvor ungdom har fått styrke, bevissthet og mot – til å leve, til å bry seg og til å si nei, heter det i pressemeldingen.

I desemberundersøkelsen, som er 10.-klassene sin evaluering av MOT, er det tydelige tilbakemeldinger om at MOT er positiv for gode holdninger og det å ha respekt for hverandre. Der kommer det også fram at MOT hjelper på å ta egne valg og ha større tro på seg selv.

– I 20 år har det blitt lagt ned en uvurderlig innsats fra ildsjeler og frivillige hvert eneste år, heter det i pressemeldingen fra organisasjonen.