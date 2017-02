Har fått bot etter utslipp i sentrum

Personen som mistenkes for å ha stått bak utslippet har ikke tatt stilling til forelegget ennå, ifølge Vågsøy-lensmann Nils Bakke.

Han vil ikke si noe om summen på boten vedkommende har fått. Hvis ikke forelegget blir vedtatt vil saken gå videre til retten. Personen som har fått forelegget ønsker å få det vurdert av en advokat.

Det var påskeaften 2015 at Vågsøy kommune meldte om en oljelekkasje sør i Gate 1 i Måløy. Dette skjedde i området mellom den nye gjestehavna og restauranten San Marino. Brannvesenet satt ut en lense for å unngå at oljen spredde seg.

Lukten etter oljesølet satt igjen flere uker etter utslippet, og Fjordenes Tidende ble på den tiden kontaktet av flere som klaget på den sterke lukten.

Ifølge Tormod Hvattum i politiet var det fyringsolje som rant ut og forårsaket den sterke lukten.