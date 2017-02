Ulykken skjedde langs fylkesvei 618 mellom Flatraket og Nordpoll i Selje kommune.

– Det smalt, og den ene parten hadde litt for lang bremselengde til at han klarte å stoppe på den best egnede måten, sier operasjonsleder Trond Hatlenes i Vest politidistrikt.

Politiet fikk meldingen om hendelsen rundt klokken 10.30.

De er nå ferdige på ulykkesstedet, og det hele ble avgjort med en skademelding.

– Det er såpass smått at det er et forhold som blir avgjort med en skademelding, understreker operasjonslederen.

Det er ikke meldt om noen personskader.