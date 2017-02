Brannvesenet rykte raskt ut og fekk kontroll over flammane slik at dei ikkje spreidde seg til bustadhuset som låg like ved.

Garasjen har fått store skader. Det same har ein bil som stod parkert like ved garasjen.

Årsaka til brannen er ikkje kjent.

Etter det avisa Synste Møre kjenner til var det ikkje folk i huset då brannen starta.