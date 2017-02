Gjør flere utskiftninger i styret i Helse Førde

Aud Ingrid Espeland, Hans Jacob Westbye og Arthur Norevik erstatter Berit Hornnes, Geir Berge Øverland og avtroppende styreleder Jorunn Ringstad.

Espeland er valgt av styret i Helse Vest, mens Norevik og Westbye er valgt av de ansatte i helseforetaket.

Aud Ingrid Espeland er bosatt i Flekke. Hun er daglig leder i Fjord Invest, et investeringersselskap i Førde som investerer i vekstselskap på Vestlandet. Espeland er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøgskule.

Hans Jacob Westbye er overlege ved avdeling for akuttmedisin i Helse Førde. Arthur Norevik er psykiatrisk sjukepleier og klinikktillitsvalgt i sykepleierforbundet. De tre er valgt for to år.

Agnes Landstad er nå også formelt valgt som styreleder. Landstad har fungert siden Jorunn Ringstad trakk seg fra styret av helsemessige årsaker i høst.

Det nye styret i Helse Førde vil fungere fra 1. mars. Etter endringene blir styret satt sammen slik: Agnes Landstad (leder), Atle Hamar (nestleder), Helge Bryne, Aud Inger Espeland, Harry Mowatt, Liv Stave, Randi Aven, Wenche Kristin Røkenes, Hans Jacob Westbye og Arthur Norevik. De fire sistnevnte er ansatterepresentanter.