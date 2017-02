Flere nordmenn blir ID-svindlet

– Vi får nærmere 40 henvendelser i måneden fra kunder som lurer på om de er ID-svindlet, sier leder for Tryg Forsikring i Norge, Espen Opedal.

Selv om endringen er liten, så berører ID-svindel drøyt fire prosent av den voksne befolkningen i Norge.

Omfanget tilsvarer over 150 000 personer som har opplevd at noen har benyttet deres identitet til å begå straffbare handlinger.

Usynlig og snikende kriminalitet

Man kan ikke forsikre seg mot ID-svindel, men noen forsikringsselskaper tilbyr hjelp til å rydde opp for deg om du blir utsatt for ID-svindel. Tryg er et av dem. De får månedlig rundt 40 henvendelser fra bekymrede kunder som er redd for at noen har stjålet identiteten deres.

– Å bli utsatt for en trafikkulykke eller vold skjer der og da. En identitets-tyv sniker seg innpå deg og kan snu livet ditt opp ned, uten at du merker det før etter dager og uker. Tradisjonelt handlet ID-tyveri om å misbruke stjålet post. Men nå ser vi også at e-postsvindel, og kapring av dine sosiale profiler på nett brer om seg, sier leder for Tryg Forsikring i Norge, Espen Opedal.

Han legger til:

– Noen saker er enkle å løse, mens andre tar ofte lang tid før våre kunder har et normalt liv igjen. Det er fortvilende å bli utsatt for «usynlige» tyver som stjeler identiteten din, og bidrar til at du lett kan havne i problemer med kredittkortselskap og andre som mener du har kjøpt tjenester av dem, sier Espen Opedal.

Enkle grep som hjelper deg

Hvis du er redd for å rammes av fysisk posttyveri er det enkle grep du kan gjøre for å sikre posten din bedre, forteller Tryg-sjefen.

– Helt sikker på å unngå tyveri fra postkassen er det vanskelig å bli, men en enkel lås på postkassen kan redusere risikoen mye. En postboks er som regel enda tryggere, og alle kan sjekke med sitt lokale postkontor om mulighetene for å få dette, forteller Opedal.

– På nett er det lett å si at man skal være årvåken. Det er ikke alltid like lett, men ikke åpne lenker på e-post du ikke er sikker på, og vær litt ekstra observant når du får e-poster som forteller at du har vunnet store premiesummer og lignende. Det er lite sannsynlig at du har vunnet gullpotten i et nigeriansk lotteri, om du får e-post om akkurat det, råder Espen Opedal fra Tryg Forsikring.

Ta kontakt med politiet

Om du har mistanke om at noen har stjålet identiteten din, eller misbruker deg på nett, så finnes det hjelp å få. For det første må du anmelde saken til politiet. Så kan du sjekke med ditt forsikringsselskap om du er forsikret mot ID-tyveri.

– Tryg Forsikring har et fordelsprogram som hjelper kunder med å begrense de økonomiske og praktiske konsekvensene av et ID-tyveri. Tryg sørger for automatisk og løpende sikkerhetskopiering av datamaskinenes innhold.

Forsikringsselskapet kontakter også kredittselskaper, kreditorer og avviser urettmessige krav, så blir det litt lettere å vende tilbake til hverdagen.

Med enkle grep kan du hindre at andre får tak i personopplysningene dine:

• Oppgi kun personlige opplysninger til selskaper du har tiltro til.

• Sørg for at personnummeret ditt aldri er tilgjengelig på internett. F.eks. oppgi aldri personnummer på en CV.

• Hold kort og personlig kode adskilt.

• Skjul pinkoden din når du handler eller tar ut penger i en minibank.

• Makuler eller riv i stykker papirer og kort med sensitive personopplysninger før du kaster det.

• Tøm postkassen din daglig. Sørg også for at det er lås på postkassen.

• Vær forsiktig med å dele personlige opplysninger på sosiale medier.

• Sørg for å sikre datamaskinen og telefonen din med oppdaterte sikkerhetssystemer.

Slik kan tyvene misbruke personnummeret ditt

Med et personnummer er det blant annet mulig å:

• Foreta kjøp i en rekke nettbutikker ved hjelp av fakturabetalinger. Fakturaen havner hos offeret mens varen blir sendt til svindlerens postboks.

• Søke forbrukslån og opprette kreditt- og betalingskort hos ulike banker.

• Kjøpe mobiltelefoner og opprette telefonabonnementer

• Opprette troverdige profiler og selge fiktive varer på diverse rubrikk og auksjonssider, som Finn, eBay og QXL.

Faresignaler for ID-tyveri:

• Vær våken for signaler som tyder på at du er utsatt for ID-tyveri.

• Det er viktig å oppdage ID-tyveri så raskt som mulig for å begrense skaden.

• Du mottar regninger for produkter du selv ikke har bestilt.

• Faktura for kredittkort inneholder ukjente transaksjoner.

• Du mottar bekreftelse på kreditt eller kredittramme uten å ha spurt om det.

• Du mottar varsel om adresseendring Du mottar telefon eller brev om kjøp du ikke har gjennomført.

• Du mottar gjenpartsbrev etter kredittsjekk uten selv å ha initiert det.

• Kontroller nøye hvis du får adressert post du ikke forstår grunnlaget for, for eksempel en faktura, et avtaleforslag, etc.

• Kontroller kontoutskrifter fra dine bankkonti, og si fra til banken om det er ukjente transaksjoner

Kilde: Idtyveri.info og Tryg Forsikring (Norsk senter for informasjonssikring)