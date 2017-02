Vil bli "Inn på tunet"-gard

Hjortegarden AS i Ålfoten vil utvikle seg vidare og ser på ulike aktivitetar dei trur det kan vere behov for i Bremanger. No ønskjer dei å kartlegge behovet for å verte ein «Inn på tunet»-gard.

- Vi ønskjer å vurdere behovet i kommunen, og særleg då det som gjeld innanfor oppvekstsektoren. Men vi tenkjer også at det er viktig at NAV er med og vurderer behovet ut i frå deira synsvinkel og dei tenestene dei har hand om, svarar kommunalsjef for oppvekst, Gro Bakke Abildsnes, i eit brev til Hjortegarden.

Hjortegarden har som mål å tilby unike og energiskapande opplevingar for menneske, jegerar, bedrifter og grupper innan mat, friluftsliv og lagbygging der hjort, ro og stillheit er hovudingrediensane.