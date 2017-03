Vil få skuleutbetring på anbod etter påske

Etter at finansutvalet i fjor gjekk inn for å bruke 65 millionar på rehabilitering av Måløy vidaregåande skule, var målet å kome i gang med prosjektering og anbodsprosessar i år. For ei stund tilbake vart første byggemøte halde.

– Vi er i gang og har sett ned grupper der dei tilsette vil få uttale seg, til dømes realfag om korleis labane skal sjå ut, fortel rektoren.

Arkitektar vil før påske komme til skulen for å høyre på innspel frå dei tilsette, før anbodsprosessen startar etter påske. Det er B- og C-blokkene som er omfatta av rehabiliteringsplanane, og rektoren trur at ein vil byrje arbeidet i C-fløya. Medan byggjeprosessen er i gang, ønsker ein å flytte undervisninga.

– Det vi håpar er å få andre lokalitetar å vere i når byggeprosessen er i gang. Det er eit håp om at vi kanskje kunne nytta lokala der det no er ungdomsskule. Det vil også lette byggjeprosessen om vi kan ha undervising andre plassar, seier rektoren.