Kan levere inn våpen utan å bli straffa

Politiet ber no folk ta kontakt med næraste politistasjon eller lensmannskontor for anten å levere inn ulovlege våpen eller få dei over i lovlege former. Våpen kan også leverast inn anonymt.

– Ved innlevering av skytevåpen er det viktig at det vert gjort på ein trygg og sikker måte. Er ein våpenkyndig og vil sjølv levere våpen, er det viktig å sjekke at våpenet ikkje er ladd, samt sikre våpenet og transportere det i eit tilpassa futteral eller veske, opplyser politiet i ei pressemelding.

Dei skriv vidare at om ein ikkje er våpenkyndig, be om hjelp frå ein som kan det.

Ein kan også ta kontakt med politiet for å få hjelp.

Politiet opplyser at nåt ein kjem med amnestivåpen til politiet har ein fleire alternativ. Ein kan søke om å få behalde våpenet, søke om å få det registrert, slik at ein kan selje det vidare, søke om å få gjere våpenet ubrukbart og slik kunne behalde det, eller levere inn våpenet for destruksjon.

– Har eit våpenkort på lovlige våpen, men samtidig har ulovlege våpen, risikerer ein ikkje tilbakekall av våpenkortet eller avslag på framtidige søknader når du nyttar deg av amnestiet, skriv politiet.

Alle som vert tekne med ulovlege våpen risikerer inntil to års fengsel. I grove tilfelle er strafferamma fire år. Har ein våpenkort for anna våpen, må ein i tillegg rekne med at dette vert tilbakekalla.