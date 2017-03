– Positivt møte med næringslivet

Møtet ble ledet av daglig leder Randi Humborstad. Tilsvarende møter har vært gjennomført i de to andre kommunene i Nordfjord Vekst tidligere i år, med møte i Måløy i slutten av januar og møte på Nordfjordeid i midten av februar.

Bakgrunnen for møtene er den uforutsigbare finansielle situasjonen i selskapet, og et ønske fra Nordfjord Vekst om tettere dialog med næringslivet.

Etter en presentasjon av Randi Humborstad rundt selskapet sine aktiviteter og økonomi, informerte styreleder Kåre Furnes kort fra tilsvarende møter med næringslivet i Eid og Vågsøy, og fra møte med ordførerne i de tre eierkommunene Eid, Selje og Vågsøy.

– Det var deretter konstruktive og positive diskusjoner rundt fremtiden for Nordfjord Vekst. Per i dag har Nordfjord Vekst 19 aksjonærbedrifter i Selje, og både Selje Næringsforening og Stadlandet bedriftsforening ønsker å bidra til arbeidet med å sikre nye aksjonærer i Selje. Aksjonærene har også stor forståelse for behovet for mer langsiktighet i avtalene, for å sikre kontinuitet i arbeidet til Nordfjord Vekst. Det ble også diskutert konkrete samarbeidsprosjekt knyttet til marine og maritime næringer samt reiseliv, som er to av de prioriterte satsingsområdene til Nordfjord Vekst, heter det i en pressemelding.

– Styret i Nordfjord Vekst vil ta med seg alle innspill, og diskutere strategien for selskapet i styremøte 3. mars.