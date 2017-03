Eks-kultursjef lanserer nytt kommunenavn

Han viser til at dette namnet vil vere med å vidareføre identiteten til både Eid og Selje kommune.

– Eid kommune satsar no sterkt på å synleggjere Myklebustfunna, Myklebustskipet og Nordfjordeid som maktsenter i vikingtida. I vikingtida drog dei skipa over land for å unngå farlege havstykke, til dømes over Dragseidet i Selje. Selje kommune har også sitt vikingspel; Dragseidspelet «På Sverdeggja», skriv Bjørkedal i brev til Eid kommune.

Han meiner Dragseid kommune blir eit spennande namn som dei fleste i Eid og Selje vil vere nøgde med.