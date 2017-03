Eksporten økte med seks prosent

Det er en volumnedgang på 19 prosent og en verdiøkning på 448 millioner kroner eller seks prosent, sammenlignet med februar i fjor.

– Lakseprisene falt noe i februar, men snittprisen på 64,11 kroner var fortsatt 9 kroner høyere enn februar i fjor. Litt senere skreiinnsig førte til at volumene også i februar var redusert, men også her lå prisene over samme måned i fjor, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd, i en pressemelding.

– Eksportverdien av norsk klippfisk økte i februar. Påske og jul er de største konsumtoppene for norsk klippfisk i Portugal og Brasil. På grunn av sen påske økte klippfiskeksporten til Brasil i februar. Det er også en forsiktig optimisme når det gjelder kjøpekraften i Brasil. Det er gledelig for den norske klippfisknæringen, forteller Hanssen videre.

Selger mindre laks i Europa Verdien av den norske lakseeksporten fortsetter å øke, men samtidig selges det mindre laks i Europa.

Hittil i år har Norge eksportert 374.000 tonn sjømat til en verdi av 15,1 milliarder kroner. Volumnedgangen var på 59.000 tonn, mens verdiveksten var 1,3 milliarder kroner.

Det ble eksportert 12.600 tonn fersk torsk, inkludert Skrei, til en verdi av 428 millioner kroner i februar. Gjennomsnittsprisen for fersk hel torsk økte med seks prosent fra februar i fjor, men verdien falt med 13 millioner kroner eller tre prosent på grunn av en nedgang i volum på 1 200 tonn.

Det ble eksportert 30.500 tonn sild til en verdi av 340 millioner kroner i februar. Det er en økning i volum på 2.000 tonn, mens verdien falt med 10 millioner kroner eller tre prosent fra februar i fjor. Tyskland og Hviterussland var de viktigste markedene for sild i februar.

I februar ble det eksportert 26.000 tonn makrell til en verdi av 295 millioner kroner. Volumet falt med 5.400 tonn, mens verdien falt med 40 millioner kroner eller 12 prosent. Kina og Ghana var største mottaker av makrell i februar.