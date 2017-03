Ettåringer bruker ny teknologi

– Positivt, hvis det gjøres på en riktig og pedagogisk måte, mener Senter for IKT i utdanningen.

– Målet er at barna skal lære å bruke digitalt utstyr på en god måte. De skal ikke være konsumenter, men produsenter, sier pedagogisk leder Cathrine Fragell Darre i Norlandia Myrertoppen barnehage, i en pressemelding.

Det innebærer at barna skal være med å skape egne uttrykk ved hjelp av teknologien, ikke bare serveres ferdigproduserte spill og medieinntrykk.

I regjeringens forslag til ny rammeplan for barnehagene står det at man skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.

– Vi har vært tidlig ute med dette. Gjennom et digitalt prosjekt har alle de 61 Norlandia-barnehagene i Norge fått prøve seg på ulike former for aktiviteter med digitale verktøy, sier Fragell Darre.

Hun har vært leder for prosjektet som har pågått i over ett år.

Barnehagepedagogen mener teknologien kan gi en ny dimensjon til prosesser barna allerede er i.

– Man kan åpne rom for større forståelse og introdusere elementer som matematikk, språk og estetikk i en naturlig sammenheng, sier hun i en pressemelding.

Mens de eldste barnehagebarna får innblikk i mer komplisert bruk av digitale verktøy, får de yngste prøve seg på helt enkle oppgaver.

– Det kan være å leke med farger og figurer på en PC, eller føre en finger over en berøringsskjerm for å oppnå en effekt. Også de aller minste barna på ett år får være med, sier hun.