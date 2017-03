Inviterer til folkemøter

Førstkommende mandag blir det holdt åpent informasjonsmøte i Vågsøy der ordførerne og rådmennene fra Vågsøy og Flora vil orientere om den fremforhandlede intensjonsavtalen og visjonen for den nye kommunen. Det opplyses at det vil være mulig for fremmøtte å stille spørsmål. Møtet på rådhuset i Måløy vil bli streamet direkte. Tilsvarende møte vil også bli gjennomført i Flora.

Flora og Vågsøy er også enige om å gjennomføre en innbyggerhøring i de to kommunene. I Vågsøy vil 600 innbyggere bli oppringt mellom 9. og 14. mars og spurt om å gi sin mening om Kinn kommune. Det er Sentio som skal gjennomføre denne innbyggerhøringen.