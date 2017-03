Er ikke fornøyd med innholdet i avtalen

Etter at forhandlingsutvalgene i Vågsøy og Flora denne uken ble enige om en intensjonsavtale for en kommunesammenslåing, har Vågsøy Høyre valgt å gå ut med følgende pressemelding:

Vågsøy Høyre ønsker å gå videre i forhandlinger med Flora. Rammeverket som ligger i intensjonsavtalen til nå er imidlertid for svakt for Vågsøy kommune. Grundigere analyse av økonomi og fordeling må gjøres, og åpninger for Bremanger, dersom de etter hvert vil komme på banen, må fremkomme tydeligere. Videre bør der også være åpning for Selje/Eid om de vil være med i en større kystkommune. Vågsøy og Flora må nå i fellesskap ta ansvar for å lage en samlende intensjonsavtale og ikke en kontroversiell og splittende. Vi må skape en sterk kystregion i Sogn og Fjordane som bidrar til parallell utvikling i indre og ytre.

Vi vil i dagene frem mot neste forhandlingsrunde bruke tiden til å gå i dialog med andre politiske parti, næringsliv og Vågsøys innbyggere (ref. folkemøte), og detter gå mer detaljert til verks i konkrete punkter i intensjonsavtalen som foreligger. Samarbeidsklimaet og viljen i forhandlingene har til nå fremstått som svært godt og vi er derfor trygge på at det vil det også være videre.

Morten Hagen fra Vågsøy Høyre sitter i Vågsøy kommunes forhandlingsutvalg. Han har imidlertid meldt forfall til to av tre forhandlingsmøtene man så langt har gjennomført med Flora.

Vågsøy og Flora møtes igjen mandag og i morgen kveld gjennomføres det også et folkemøte på rådhuset om den fremforhandlede intensjonsavtalen.