I dag måndag fortset forhandlingane mellom Vågsøy og Flora om ei kommunesamanslåing. Sist veke vart forhandlingsutvala einige om ein intensjonsavtale. I går uttalte Vågsøy sitt største parti Høgre seg kritisk til innhaldet i avtala.

Også Vågsøy Raudt, som har vore motstandar av kommunereforma heile vegen, er ikkje imponert over innhaldet. Deira årsmøte har vedtatt følgjande uttale:

Ei veldig dårleg løysing

Det var vel Henrik Ibsen som i si tid sa noko slikt som: Når utgangspunktet er som galest, blir ofte resultatet originalest. Sjeldan har dette passa betre enn på det Vågsøyværingane no får presentert som framtidas kommune. Ei kystkommune beståande av Vågsøy og Flora; utan Bremanger. Dersom nokon i fullt alvor hadde presentert denne ideen for eit år eller to sidan hadde folk trudd det hadde vore ein spøk. Ein veldig dårleg spøk.

Korleis skal dette bli betre for folk i Vågsøy? Kva tenester skal bli betre? Er verkeleg nokon som trur at vi vil spare pengar på dette?

Dette er ei svært dårleg løysing. Den bør leggast vekk.

Raudt meiner at Vågsøy bør stå åleine endå ei stund framover og sjå ting an. Det går fleire tog og vi gjer klokt i å vente litt for å sjå kva alternativ som eventuelt kan dukke opp seinare.