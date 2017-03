Vil ha fortgang i saka om gangveg

– Tida går og det er stille rundt ei viktig sak: gang- og sykkelveg på Stårheim. Det er ingen tvil om at vi politikarar som sit her ønskjer denne vegen. Det var vi einige om i valkampen, og lova på tru og ære at det skulle vi ordne, skriv Ommedal i ein interpellasjon til kommunestyret.

Ho skriv vidare at ho kjenner seg usikker på kor langt ein er komne med arbeidet.

– KrF er bekymra. Er det noko vi kan gjere for å få fortgang i denne gang- og sykkelvegen? Eg rettar spørsmålet til ordførar, administrasjon og kollegaer i kommunestyret, skriv Ommedal.