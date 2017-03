Mener denne forsikringen er unødvendig

Det er ifølge forsikringsselskapet Tryg helt unødvendig, dersom du har reiseforsikring.

I disse dager er det mange som lurer på om de skal krysse av på avbestillingsforsikring, når de bestiller årets sommerferie. Ofte kommer avbestillingsspørsmål opp når du bestiller fly, eller fra en reiseoperatør. Og avbestillingsforsikringen koster selvsagt penger.

– Har du en vanlig reiseforsikring, er avbestilling allerede dekket. Det er lett å bli forvirret av flyselskap og reiseoperatører som gjerne vil selge deg en avbestillingsforsikring når du kjøper en reise på nett. Men du trenger ikke betale for mer enn du trenger. Turoperatørenes reiseforsikring dekker vanligvis det samme som din egen reiseforsikring gjør, sier leder for Tryg Forsikring i Norge, Espen Opedal.

Tall fra Tryg Forsikring viser at drøyt 30 prosent av oss har reiseforsikring, men takker ja til avbestillingsforsikring når vi bestiller flyreise. Å ha dobbelt opp er penger rett ut av vinduet. Avbestillingsforsikringen trenger du ikke, om reiseforsikringen din er i orden.

Tryg oppfordrer deg til å undersøke om hele familien er dekket av reiseforsikringen.

– En del voksne barn lever i den tro at de er dekket av foreldrenes reiseforsikring så lenge de bor hjemme, uansett alder. De fleste reiseforsikringer gjelder frem til barnet fyller 21 år, etter den tid må "barnet" har egen reiseforsikring, selv om man fortsatt bor hjemme hos sin foreldre, sier Opedal.

Han understreker også at det er mange nordmenn som ikke vet hva en avbestillingsforsikring dekker. Her kommer fasiten:

– At du har en avbestillingsforsikring betyr ikke at du kan avbestille en reise fordi du «ikke har lyst å reise» eller «har ombestemt deg». For å avbestille en reise, samt få pengene igjen, er det sykdom med legeerklæring som gjelder. Alvorlig sykdom i nær familie kan også være gyldig grunn, forteller Opedal.