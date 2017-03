Det skriver NRK.

– Mørketiden er tung for mange. Vi er slappe, mangler D-vitamin og sliter med å finne overskudd. Men nå er det all grunn til å juble, for mars er måneden da alle som liker lysere dager kan fryde seg, heter det i artikkelen.

John Smits ved Meteorologisk institutt sier til NRK at det er en jevn stigning i mengden sol fra 1. mars til 31. mars.

Gråvær og regn i vente

20. mars blir dag og natt like lang, og deretter blir dagene lengre enn natta, ifølge artikkelen.

For Måløy og ytre Nordfjord er det denne uken meldt om både regn og gråvær.

På langstidsvarselet til yr.no står det at sola blir mer eller mindre borte fram til neste uke.

Temperaturene holder seg på rundt seks-sju grader, mens det til helga er meldt om kaldere temepraturer.

