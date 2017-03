Hotellsjef får to nye uker i varetekt

Det bekrefter politiadvokat Magnus Engh Juel.

Årsaken til at politiet ønsker forlenget varetektsfengsling er unndragelsesfare.

Det var i slutten av februar at det ble kjent at hotellsjefen hadde tilstått siktelsen som ble tatt ut mot ham kort tid etter brannen i november 2016. To andre personer er også siktet i saken, men erkjenner ikke straffeskyld.

Hotellsjefen innrømmer både at han har satt fyr på sitt eget hotell og forsikringsbedrageri knyttet til dette.

– De har jobbet hardt der ute i Selje. Men alt ble så veldig vanskelig, uttalte forsvarer Per Kjetil Stautland til Fjordenes Tidende da tilståelsen ble kjent.

Det er satt av tid til rettssak i Fjordane tingrett i midten av august.

Politiadvokaten forteller at man ser for seg en rettssak der alle de tre siktede er tiltalt i samme sak. Det foreligger ingen påtaleavgjørelse ennå.

Stor etterforskning

Brannen på Selje Hotel skjedde i morgentimene fredag 25. november.

Tre personer ble kort tid etter siktet og varetektsfengslet etter mistanke om at de sto bak eller hadde medvirkning til brannen. De er siktet for brannstiftelse og forsikringsbedrageri i forbindelse med dette.

Risikerer null erstatning Dersom brannen viser seg å vere ein forskringssvindel kan eigar blir sittande med rekninga sjølv.

De siktede har vært varetektsfengslet i tre ulike fengsler i Sør-Norge siden begynnelsen av desember.

Hotellet var vinterstengt da brannen skjedde, og ingen personer kom til skade. Flere titalls personer i nabohusene ble imidlertid evakuert på grunn av eksplosjonsfare. Hotellet har fått store skader som følge av brannen.

Politiet har brukt store ressurser på å etterforske saken. De har også fått hjelp fra Kripos, både med den taktiske og tekniske etterforskningen.