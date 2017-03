Lytterne er med over på DAB

64 prosent av nordlendingene hører radio etter slukking, mot 74 prosent før. I Sogn og Fjordane stenges FM-nettet 21. juni i år.

Bygger ut i Belgia Selje-bedriften Paneda er på full fart mot det internasjonale markedet.

– Vi ser at innbyggerne holder på radiovanene sine og blir med radio over på digitale plattformer. Lyttingen går noe ned, det er som forventet. I et stort teknologiskifte er det naturlig at enkelte trenger tid til å gjøre omstillingen, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge som representerer riksdekkende radiokanaler, til radio.no

Undersøkelsen, som Kantar TNS har gjennomført viser også at mange har skaffet seg en DAB-radio i forbindelse med slukking. Nå er det minst èn DAB-radio i 85 prosent av alle husstander i Nordland.

Advarer mot DAB-adapter Forsikringsselskapet Tryg advarer mot løse DAB-adaptere i bil.

– 77 prosent hadde en eller flere DAB-radioer før slukking, i tiden etterpå har innehavet økt betydelig. 14.000 bileiere har oppdatert til DAB i bilen de siste to måneder. Omlag 53.000 biler i Nordland har nå en DAB-radio eller adapter, sier Torvmark, og legger til:

– Vi forventer at bilradio-utskiftingen fortsetter i tiden fremover. Omleggingen i bil tar lengre tid enn hjemme, men tallene viser at det skjedde en betydelig opptrapping etter slukkingen.