Positive til nytt tilbod

– Ut i frå ei kulturminnefagleg vurdering ser Sogn og Fjordane fylkeskommune positivt på at det vert tilrettelagt for servering av mat i Gamlebanken. Det planlagde kjøkkenbygget er midlertidig, det er reversibelt og vil ikkje vere til nemneverdig sjenanse for opplevinga av Eidsgata og Gamlebanken, skriv assisterande fylkesdirektør Ingebjørg Erikstad i eit brev til Eid kommune.

Ønskjer å lage tilbygg med kjøkken Bankkjellaren Bar & Gjestestove ved Øyvind Bjørlo vil satse på kjøkkendrift.

Samstundes peikar fylkeskommunen på at Eid kommune ved handsaming av søknaden, bør legge vekt på god utforming og tilpassing til det kulturhistorisk viktige bygningsmiljøet i Eidsgata.