Fortalte historien sin for 500

– Jeg så på Facebook at rundt 80 hadde klikket at de skulle gå på seminaret, men så møtte det opp 500, sier Isabelle, som håper folk fikk nytte av det hun hadde å fortelle.

Isabelle ble syk av jaget etter resultater For Isabelle Aarvik (24) startet problemene da hun bestemte seg for å bli veldig god i fotball.

Isabelle selv utviklet spiseforstyrrelser og angst fordi hun ble for fokusert på å oppnå resultater og konstant jagde etter å bli best.

– Det virker som det må være et interessant tema for folk når så mange møtte opp. Så jeg håper de synes det var bra og at de kunne dra nytte av det, sier hun.

Blant annet fikk Isabelle tilbakemelding fra lærere som sa at dette var nyttig for dem å vite om i jobben deres.

– De sa det var nyttig å få førstehåndskunnskap fra en som hadde stått midt i det.

Isabelle var også glad for å se at så mange voksne møtte opp.

– Mange foreldre var der sammen med ungdommen sin, og det synes jeg er kjempebra. Dette er informasjon som jeg tenker mine foreldre burde ha hatt da jeg gikk på barne- og ungdomsskolen. Jo tidligere, jo bedre. Så det var veldig kjekt å se.