Vil sende møta på nett

Eid kommune har bede Atea om tilbod på løysing for videooverføring av kommunale møte på internett.

Dette er no kome, og rådmannen tilrår at ein godtek tilbodet om etablering av løysing for videooverføring av kommunale møte på internett, men med to kamera i staden for tre.

Debuterer på skjermen i neste møte Neste kommunestyremøte i Vågsøy blir historisk med direktesendt debatt på nett-TV.

Det er sett av 156.331 kroner til prosjektet.

Saka skal handsamast av kommunestyret i Eid torsdag.

Vågsøy kommune har sidan februar overført kommunestyremøta på nett-TV.