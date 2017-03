7 av 10 eldre ønsker mer digital velferd

På samme tid mener under 10 prosent i samme aldersgruppe at kommunene er flinke til å ta i bruk ny teknologi.

Dette kommer fram i en pressemelding frå Telenor, og tallene fremkommer i en befolkningsundersøkelse Norstat/Penetrace har gjort på vegne av mobilselskapet.

Glade for at ein ser behov for utbygging Framskrivingar viser at det blir nær dobbelt så mange personar over 80 år i Vågsøy i 2040. Kommunen ønskjer difor å bygge ut ei ny fløy med 16 institusjonsplassar på Kulatoppen.

– Denne undersøkelsen er ganske oppsiktsvekkende med tanke på at eldre er så positive til å ta i bruk ny teknologi innen helse og omsorg, men at så få i målgruppen synes kommunene er flinke til å ta i bruk slik teknologi, sier Ove Fredheim, divisjonsdirektør for Telenor Bedrift og ansvarlig for Telenors «Smart Kommune» prosjekt, i pressemeldingen.

Norske kommuner står overfor store utfordringer de kommende årene. Med knappe budsjetter skal en voksende gruppe eldre gis hjelp og omsorg.

– Vi jobber tett med flere kommuner som en del av vårt «Smart Kommune» arbeid, kommuner som virkelig er i ferd med å ta grep rundt digitaliseringen av sine tjenester. Dette er ofte kommuner som har en stor andel eldre, og som ser på digitalisering som et virkemiddel for å tilby bedre velferdstjenester. Men det er fortsatt et langt lerret å bleke før Kommune-Norge har gode teknologiske og digitale løsninger å tilby sine innbyggere, sier Fredheim.

Han viser til at kun 15.000 av landets rundt 80.000 trygghetsalarmer er digitalisert.