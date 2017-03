Lastebilsjåfør må sone etter at han stakk av fra påkjørsel

Det skriver NRK.

Påkjørselen skjedde 12. desember 2015. Mannen som ble påkjørt fikk livstruende skader. Han er i dag lam og har fått en omfattende hodeskade.

Nordfjordingen som kjørte på mannen er av Søre Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i 60 dager. Han mister også retten til førerkort i fire år.

I retten nektet den tiltalte straffskyld, og mente han burde frifinnes i saken. Etter at dommen kom uttalte forsvarer Robert Fonn til NRK at de vurderer å anke dommen.

Bistandsadvokat Therese Lohne Boehlke sier at mannen som ble kjørt på er fornøyd med at sjåføren får en reaksjon etter å ha kjørt på og stukket av fra en hjelpeløs person. Han mener også at straffen er altfor lav.

Ble påkjørt av lastebil

Påkjørselen skjedde tidlig om morgenen lørdag 12. desember. Flere naboer hørte smellet, og mannen ble funnet av en tilfeldig forbipasserende, ifølge NRK.

Den dømte mannen fra Nordfjord kjørte en lastebil på 13 tonn og var på vei hjem etter varelevering i Forsnavåg lørdag morgen.