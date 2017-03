Blogger får kritikk fra Helsedirektoratet

I et debatt-innlegg publisert av Aftenposten blir Hammer bedt om å slette all informasjon om alternativ ernæring for spedbarn fra matbloggen.

Kritikken mot Hammer kommer fra to ansatte i Helsedirektoratet; Gry Hay, dr.philos. i ernæring og seniorrådgiver og Jens Grøgaard, barnelege dr.med. og seniorrådgiver.

Hay og Grøgaard er kritiske til at Hammer anbefaler nybakte mødre å koke hønsekraft og blande denne med eggeplomme for å lage morsmelkerstatningen selv dersom de har for lite morsmelk.

– En slik praksis vil kunne medføre stor risiko for alvorlig helseskade for et lite spedbarn, og frarådes på det sterkeste.

– En blanding av hønsekraft og eggeplomme gir ikke riktige mengder av de næringsstoffene et spedbarn trenger, heter det i debattinnlegget.

Du kan lese hele debattinnlegget her.

De ansatte i Helsedirektoratet slår også fast at Hammer ikke er kvalifisert til å gi råd om ernæring.

– Hammer skriver på sin nettside at hun har en akademisk bakgrunn innen medievitenskap, statsvitenskap, litteraturvitenskap, kulturfag, organisasjon- og ledelse samt studier i konflikt- og flerkulturell forståelse.

– Dette kvalifiserer ikke til å gi råd om ernæring, og spesielt ikke ernæring for de minste og mest sårbare.

Hammer blir deretter bedt om å slette all informasjon om alternativ spedbarnsernæring fra sine nettsider. Hun blir også bedt om å avstå fra å gi råd om dette.

– Spedbarnsforeldre advares mot å følge råd om bruk av alternative morsmelkerstatninger.

Selv mener Hammer at kritikken fra Helsedirektoratet er tuftet på noe hun aldri har ment.

– Jeg opplever at Helsedirektoratet deler min oppfatning om amming og morsmelk. Det var aldri min mening å skape usikkerhet hos spedbarnsforeldre, men heller å appellere til å styrke dem og vise at det er fullt mulig selv å lage nærende mat til barna, skriver Hammer.

Les hele svaret fra bloggeren her.