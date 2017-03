Flertall for sammenslåing i de to kommunene

Sentio Research har den siste uken gjennom telefonintervju spurt 1.400 av innbyggerne i de to kommunene (800 i Flora og 600 i Vågsøy) om de er for eller imot en sammenslåing av Flora og Vågsøy.

50 prosent av respondentene har sagt at de er for en sammenslåing, 34 prosent har sagt at de er imot, mens 15 prosent vet ikke.

På det mye omtalte oppfølgingsspørsmålet der de som hadde sagt at de var imot en sammenslåing ble ringt opp igjen og spurte om de stilte seg annerledes dersom Bremanger var en del av sammenslåing har 38 prosent sagt at de da var for en sammenslåing. 55 prosent var fremdeles imot, mens 7 prosent vet ikke.

Vi oppdaterer saken.